28.08.2020 11:11

Геннадий Кернес прокомментировал достижения городской медицинской реформы

Городская реформа медицины – это путь к комфортной и удобной медицине для каждого харьковчанина.



://t.me/kernes59

«Недавно я уже рассказывал о том, что мы тестировали работу специальных планшетов в 5 поликлиниках для онлайн-сурдоперевода. Они дают возможность людям с полной или значительной потерей слуха общаться со своим лечащим врачом при помощи языка жестов.

Теперь 92 планшета есть во всех 66 поликлиниках Харькова.

Городская реформа медицины – это путь к комфортной и удобной медицине для каждого харьковчанина.

Вскоре такую возможность планируем внедрить во все сферы предоставления услуг нашего города.

Любить Харьков – работать для людей!» - говорится в телеграмм-канале городского головы.