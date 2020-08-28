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28.08.2020  11:11   

Геннадий Кернес прокомментировал достижения городской медицинской реформы

Городская реформа медицины – это путь к комфортной и удобной медицине для каждого харьковчанина.


://t.me/kernes59

«Недавно я уже рассказывал о том, что мы тестировали работу специальных планшетов в 5 поликлиниках для онлайн-сурдоперевода. Они дают возможность людям  с полной или значительной потерей слуха общаться со своим лечащим врачом при помощи языка жестов. 

 
Теперь  92 планшета есть во всех 66 поликлиниках Харькова.
 
Городская реформа медицины – это путь к комфортной и удобной медицине для каждого харьковчанина.
 
Вскоре такую возможность планируем внедрить во все сферы предоставления услуг нашего города.
 
Любить Харьков – работать для людей!»  - говорится в телеграмм-канале городского головы.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, медицина, харьков, новации, коронавирус
 
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