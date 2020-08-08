Три смерти от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6481 подозрений на COVID-19, в том числе 134 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 8 августа в области лабораторно подтвержден 4661 (+134 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 142 (+3 за сутки) человек скончались, 2430 (+23) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 3602 (+117) человек.
При этом 72 случая остаются под подозрением (в Харькове – 67), 1748 опровергнуто.
Звезды призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции могут перехлестывать через край. Зато интуиция сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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