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08.08.2020  10:47   

Три смерти от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6481 подозрений на COVID-19, в том числе 134 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 8 августа в области лабораторно подтвержден 4661 (+134 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 142 (+3 за сутки) человек скончались, 2430 (+23) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 3602 (+117) человек.

При этом 72 случая остаются под подозрением (в Харькове – 67), 1748 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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