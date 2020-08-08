08.08.2020 10:47

Три смерти от коронавируса за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6481 подозрений на COVID-19, в том числе 134 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 8 августа в области лабораторно подтвержден 4661 (+134 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 142 (+3 за сутки) человек скончались, 2430 (+23) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 3602 (+117) человек.



При этом 72 случая остаются под подозрением (в Харькове – 67), 1748 опровергнуто.