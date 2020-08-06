Коронавирус: Харьков не соответствует двум параметрам ослабления карантина

По состоянию на 6 августа превышены процент выявления заболевших и динамика роста выявления заболевания.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 16,08% при норме меньше 11%. Динамика роста выявления заболеваний: 49,75% при норме меньше 10%.
Два других показателя в пределах нормы:
– загруженность коек: 24,30% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 60,17 при норме более 24 на 100 тысяч населения.
Напомним, сейчас Харьков находится в «зеленой зоне» по карантину, но из-за того, про показатели превышены больше пяти дней подряд, регион могут перевести в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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