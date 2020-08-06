06.08.2020 10:55

Коронавирус: Харьков не соответствует двум параметрам ослабления карантина

По состоянию на 6 августа превышены процент выявления заболевших и динамика роста выявления заболевания.



// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 16,08% при норме меньше 11%. Динамика роста выявления заболеваний: 49,75% при норме меньше 10%.



Два других показателя в пределах нормы:



– загруженность коек: 24,30% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 60,17 при норме более 24 на 100 тысяч населения.



Напомним, сейчас Харьков находится в «зеленой зоне» по карантину, но из-за того, про показатели превышены больше пяти дней подряд, регион могут перевести в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.