Главная Новости Медицина Коронавирус: Харьков не соответствует двум параметрам ослабления карантина
06.08.2020  10:55   

Коронавирус: Харьков не соответствует двум параметрам ослабления карантина

По состоянию на 6 августа превышены процент выявления заболевших и динамика роста выявления заболевания.


// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 16,08%  при норме меньше 11%. Динамика роста выявления заболеваний: 49,75% при норме меньше 10%.

Два других показателя в пределах нормы:

– загруженность коек: 24,30% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 60,17 при норме более 24 на 100 тысяч населения.

Напомним, сейчас Харьков находится в «зеленой зоне» по карантину, но из-за того, про показатели превышены больше пяти дней подряд, регион могут перевести в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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