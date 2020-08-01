01.08.2020 12:33

Новые правила адаптивного карантина: Харьков вошел в зеленую зону

С 1 августа Кабмин разделил Украину на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.



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С 1 августа вступило в силу Постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».



Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.



Зеленая зона предусматривает:



- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%;

- перевозки пассажиров только в пределах мест для сидения.





В желтой зоне (+ ограничение зеленой) запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.



В оранжевой зоне (+ ограничение желтой) запрещается:



- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых смен в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.



В красной зоне (+ ограничение оранжевой) запрещается:

- работа общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.



Пересечение границы: из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис. Для стран из «красной зоны» нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.



Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.



Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая «зеленый». Среди обязательных требований - ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более 1 человека на 5 м кв., заполненность кинотеатров - не больше, чем на 50%, перевозки пассажиров только на местах для сидения. Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".



С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям МЗ, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах «красной зоны» - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.



В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не больше чем на 25%, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.