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01.08.2020  12:33   

Новые правила адаптивного карантина: Харьков вошел в зеленую зону

С 1 августа Кабмин разделил Украину на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.


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С 1 августа вступило в силу Постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Зеленая зона предусматривает:

 - пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
 - проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
 - кинотеатры с заполненностью на 50%;
 - перевозки пассажиров только в пределах мест для сидения.



В желтой зоне (+ ограничение зеленой) запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничение желтой) запрещается:

 - деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
 - деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
 - плановые госпитализации в больницах;
 - спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
 - прием новых смен в детские лагеря;
 - ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В красной зоне (+ ограничение оранжевой) запрещается:
 - работа общественного транспорта;
 - посещение учебных заведений;
 - деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Пересечение границы: из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис.  Для стран из «красной зоны» нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.  Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая «зеленый». Среди обязательных требований - ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более 1 человека на 5 м кв., заполненность кинотеатров - не больше, чем на 50%, перевозки пассажиров только на местах для сидения. Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям МЗ, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин.  Закрывать школы будут только в районах «красной зоны» - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не больше чем на 25%, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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