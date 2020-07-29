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29.07.2020  14:02   

У Харкові - 45 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 29 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 640 випадків захворювання на коронавірус (28 липня - 2 595 випадків).


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 261 підозру на COVID-19, з яких 3 549 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 122 особи, з них 119 - жителі Харкова. Також за цей час 2 064 пацієнти одужали, 124 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 липня в Україні зафіксовано 1 022 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 650 людей померли, 37 394 пацієнти одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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