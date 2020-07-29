У Харкові - 45 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 29 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 640 випадків захворювання на коронавірус (28 липня - 2 595 випадків).
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 261 підозру на COVID-19, з яких 3 549 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 122 особи, з них 119 - жителі Харкова. Також за цей час 2 064 пацієнти одужали, 124 - померли.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 липня в Україні зафіксовано 1 022 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 650 людей померли, 37 394 пацієнти одужали.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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