29.07.2020 14:02

У Харкові - 45 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 29 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 640 випадків захворювання на коронавірус (28 липня - 2 595 випадків).



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 261 підозру на COVID-19, з яких 3 549 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 122 особи, з них 119 - жителі Харкова. Також за цей час 2 064 пацієнти одужали, 124 - померли.



За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 липня в Україні зафіксовано 1 022 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 650 людей померли, 37 394 пацієнти одужали.