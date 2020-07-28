Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5176 подозрения на COVID-19, в том числе 65 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 28 июля в области лабораторно подтвержден 3486 27 (+59 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 123 (+1 за сутки) человека скончались, 2022 (+26) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2595 (+51) человек.
При этом 128 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 122), 1562 опровергнуто.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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