28.07.2020 11:13

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5176 подозрения на COVID-19, в том числе 65 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 28 июля в области лабораторно подтвержден 3486 27 (+59 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 123 (+1 за сутки) человека скончались, 2022 (+26) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2595 (+51) человек.



При этом 128 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 122), 1562 опровергнуто.