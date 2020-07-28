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28.07.2020  11:13   

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5176 подозрения на COVID-19, в том числе 65 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 28 июля в области лабораторно подтвержден 3486 27 (+59 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 123 (+1 за сутки) человека скончались, 2022 (+26) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2595 (+51) человек.

При этом 128 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 122), 1562 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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