За сутки от коронавируса умерли пять человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 13 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4155 подозрения на COVID-19, в том числе 43 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 13 июля в области лабораторно подтвержден 2678 (+27 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 110 (+5 за сутки) человек скончались, 1456 (+52) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1918 (+24) человек.
При этом 185 случая остается под подозрением (в Харькове – 175), 1292 опровергнуто.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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