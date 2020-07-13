13.07.2020 10:17

За сутки от коронавируса умерли пять человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 13 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4155 подозрения на COVID-19, в том числе 43 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 13 июля в области лабораторно подтвержден 2678 (+27 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 110 (+5 за сутки) человек скончались, 1456 (+52) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1918 (+24) человек.



При этом 185 случая остается под подозрением (в Харькове – 175), 1292 опровергнуто.