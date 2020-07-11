Харьков «вписался» в показатели послабления карантина

По состоянию на 11 июля в Харьковской области находятся в норме все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, загруженность коек в регионе составляет 16,36% при норме быть менее 50%.
Охват тестированием - 34,42 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).
Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,99% при норме меньше 11%.
Динамика заболеваемости составляет 2,59% при норме менее 10%.
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В выходные жара вернется, уверяют синоптики.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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