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11.07.2020  14:09   

Харьков «вписался» в показатели послабления карантина

По состоянию на 11 июля в Харьковской области находятся в норме все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина.


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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, загруженность коек в регионе составляет 16,36% при норме быть менее 50%.

Охват тестированием - 34,42 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).

Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,99%  при норме меньше 11%.

Динамика заболеваемости составляет 2,59% при норме менее 10%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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