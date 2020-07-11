11.07.2020 14:09

Харьков «вписался» в показатели послабления карантина

По состоянию на 11 июля в Харьковской области находятся в норме все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Так, загруженность коек в регионе составляет 16,36% при норме быть менее 50%.



Охват тестированием - 34,42 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).



Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,99% при норме меньше 11%.



Динамика заболеваемости составляет 2,59% при норме менее 10%.