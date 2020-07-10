Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 10 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4008 подозрения на COVID-19, в том числе 56 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 10 июля в области лабораторно подтвержден 2578 (+60 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 103 (+1 за сутки) человека скончались, 1323 (+34) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1831 (+46) человек.
При этом 185 случаев остается под подозрением (в Харькове – 176), 1245 опровергнуто.
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