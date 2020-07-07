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07.07.2020  13:12   

При отрицательной динамике роста Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина

По состоянию на 7 июля процент выявления заболевших коронавирусом на полпроцента выше нормы.


// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,47%  при норме меньше 11%.

Три других показателя находятся в пределах нормы:

– загруженность коек: 16,96% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 35,88 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

– динамика роста выявления заболеваний: -0,86% при норме меньше 10%.

 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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