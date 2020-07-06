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06.07.2020  16:26   

На Харьковщине 12 сотрудников скорой заболели коронавирус

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.


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По данным ведомства, по состоянию на 1 июля с подтвержденным диагнозом СOVID-19 было 12 сотрудников центра, из которых семь находились на амбулаторном лечении, пять - на стационарном. При этом 11 работников центра уже вылечились.

По каждому случаю заражения работала комиссия, случаев недостаточного или несвоевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты не обнаружено. "Установлено, что заражение работников центра не связанные с профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  скорая, врач, болезнь, харьков, коронавирус
 
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