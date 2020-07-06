06.07.2020 10:00

Инсулинозависимые харьковчане не могут приобрести препарат бесплатно: комментарий Горбуновой-Рубан

Государственную программу бесплатного обеспечения инсулином правительство профинансировало на 42%.



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Почти полтора миллиона украинцев живут с сахарным диабетом. И ежедневно двести тысч человек нуждаются в инсулине. Чтобы больные имели доступ к жизненно необходимым препаратам, государством была создана и реализуется система реимбурсации - возмещения стоимости препаратов. В рамках этой государственной программы больные должны обеспечиваться лекарствами бесплатно.

Сейчас харьковчане столкнулись с проблемой: они не могут получить рецепт со 100%-м возмещением стоимости инсулина, а только 50%-м. Почему возникла такая ситуация, объяснила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан.



«Эта проблема возникла не впервые, это связано с государственным финансированием. И мы добавляем средства к государственному финансированию в том случае, если они есть в местном бюджете. То, что государство, давая ответ людям, которые к ней обращаются, относительно инсулинов и других лекарств для людей с заболеваниями, переводит эти вопросы на местное самоуправление - это не правильно. Это лукавство со стороны государства», – отметила Горбунова-Рубан.



Вице-мэр сообщила, что на данный момент государство профинансировало стоимость инсулина лишь на 42% от потребности. 8% мэрия покрывает из местного бюджета. При этом город за счет своих ресурсов полностью на 100% обеспечивает инсулином детей.

Светлана Горбунова-Рубан говорит: если посчитать потребности только харьковчан, страдающих от неизлечимых орфанных заболеваний, то для того, чтобы покрыть их, недостаточно всего местного бюджета.



Светлана Горбунова-Рубан заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения



»Поэтому у нас возникла такая ситуация, когда мы распределяем свои возможности софинансирования потребностей этих людей между всеми. Мы немножко даем больным гемофилией, немножко на финилкетанурию. Такая же ситуация и с инсулином. Государство должно финансировать всех больных, неизлечимых, требующие лекарства всю свою жизнь. Это не может быть обязанностью местного самоуправления. НСЗУ брало на себя обязанности финансировать инсулин с 1 апреля, но они эти обязанности не выполнили, и многое другое не выполнили. Поэтому здесь проблема в самой политике государства, касающаяся обеспечения жизнедеятельности граждан, и ее понимание возможностей местного самоуправления», – сказал Горбунова-Рубан.



Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения говорит, что ситуация с инсулином может улучшиться в октябре.



«Есть вероятность, мы очень этого ждем. Потому что НСЗУ нам обещала с 1 октября полностью взять на себя финансирование этих препаратов», – отметила она.