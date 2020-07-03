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03.07.2020  11:01   

На Харьковщине отказались усиливать карантин на общеобластном уровне

Вопрос усиления карантинных мероприятий на период следующей недели в Харьковской области будет решать районная власть, учитывая эпидситуацию в каждом из районов региона


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Соответствующее решение сегодня, 3 июля, приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Depo.Харьков.

"Область у нас большая и мы понимаем, что безгранично длительные карантинные мероприятия, усиление их – это постоянно грань между жизнью и здоровьем людей и существованием области, экономического процесса. Поэтому есть предложение не принимать одно решение для всей области, а дать возможность нашим местным комиссиям, районным, городским принять решение, исходя из тех данных, которые им предоставит лабораторный центр по каждой территориально-административной единице", - сказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

За соответствующее решение проголосовали большинство членов КТЭБ.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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