03.07.2020 11:01

На Харьковщине отказались усиливать карантин на общеобластном уровне

Вопрос усиления карантинных мероприятий на период следующей недели в Харьковской области будет решать районная власть, учитывая эпидситуацию в каждом из районов региона



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Соответствующее решение сегодня, 3 июля, приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Depo.Харьков.

"Область у нас большая и мы понимаем, что безгранично длительные карантинные мероприятия, усиление их – это постоянно грань между жизнью и здоровьем людей и существованием области, экономического процесса. Поэтому есть предложение не принимать одно решение для всей области, а дать возможность нашим местным комиссиям, районным, городским принять решение, исходя из тех данных, которые им предоставит лабораторный центр по каждой территориально-административной единице", - сказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

За соответствующее решение проголосовали большинство членов КТЭБ.