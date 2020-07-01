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01.07.2020  10:44   

Коронавирус унес еще 4 жизни: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3452 подозрений на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 1 июля в области лабораторно подтвержден 2171 (+38 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 84 (+4 за сутки) человека скончались, 1103 (+16) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1500 (+34) человек.

При этом 205 случаев остается под подозрением (в Харькове – 195), 1076 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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