Коронавирус унес еще 4 жизни: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3452 подозрений на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 1 июля в области лабораторно подтвержден 2171 (+38 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 84 (+4 за сутки) человека скончались, 1103 (+16) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1500 (+34) человек.
При этом 205 случаев остается под подозрением (в Харькове – 195), 1076 опровергнуто.
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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