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30.06.2020  10:37   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3412 подозрений на COVID-19, в том числе 39 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 30 июня в области лабораторно подтвержден 2133 (+36 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 80 человек скончались, 1087 (+11) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1466 (+32) человек.

При этом 221 случаев остается под подозрением (в Харькове – 203), 1058 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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