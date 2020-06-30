Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3412 подозрений на COVID-19, в том числе 39 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 30 июня в области лабораторно подтвержден 2133 (+36 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 80 человек скончались, 1087 (+11) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1466 (+32) человек.
При этом 221 случаев остается под подозрением (в Харькове – 203), 1058 опровергнуто.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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