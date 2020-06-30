30.06.2020 10:37

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3412 подозрений на COVID-19, в том числе 39 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 30 июня в области лабораторно подтвержден 2133 (+36 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 80 человек скончались, 1087 (+11) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1466 (+32) человек.



При этом 221 случаев остается под подозрением (в Харькове – 203), 1058 опровергнуто.