30.06.2020 08:51

Скорая откачала женщину, тонувшую в водоеме на Салтовке

В понедельник бригадой экстренной медпомощи была проведена успешная реанимация.



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Около шести часов вечера на улице Гарибальди прохожие увидели, что в водоеме тонет женщина и вызвали «103».

Скорая прибыла на вызов через три минуты.

Установив предварительный диагноз – аспирационная асфиксия из-за утопления, клиническая смерть – бригада 406 начала реанимационные мероприятия. Жизнь женщины была спасена. Пострадавшую госпитализировали в больничное учреждение.



Медики отметили, что женщина находилась в состоянии хмельного опьянения.