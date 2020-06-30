Скорая откачала женщину, тонувшую в водоеме на Салтовке

В понедельник бригадой экстренной медпомощи была проведена успешная реанимация.
Около шести часов вечера на улице Гарибальди прохожие увидели, что в водоеме тонет женщина и вызвали «103».
Скорая прибыла на вызов через три минуты.
Установив предварительный диагноз – аспирационная асфиксия из-за утопления, клиническая смерть – бригада 406 начала реанимационные мероприятия. Жизнь женщины была спасена. Пострадавшую госпитализировали в больничное учреждение.
Медики отметили, что женщина находилась в состоянии хмельного опьянения.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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