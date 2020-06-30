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30.06.2020  08:51   

Скорая откачала женщину, тонувшую в водоеме на Салтовке

В понедельник бригадой экстренной медпомощи была проведена успешная реанимация.


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Около шести часов вечера на улице Гарибальди прохожие увидели, что в водоеме тонет женщина и вызвали «103».

Скорая прибыла на вызов через три  минуты.

Установив предварительный диагноз – аспирационная асфиксия из-за утопления, клиническая смерть – бригада 406 начала реанимационные мероприятия. Жизнь женщины была спасена. Пострадавшую госпитализировали в больничное учреждение.

Медики отметили, что женщина находилась в состоянии хмельного опьянения.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, утонул, харьков
 
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