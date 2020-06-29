29.06.2020 15:41

В Харькове врачи скорой откачали стариков, умерших клинической смертью

На прошлой неделе бригадами коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 8955 (на предыдущей неделе - 9621)



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Количество лиц, которым на прошлой неделе была оказана медицинская помощь врачебными бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 2608, специализированными бригадами - 217, фельдшерскими - 5801.

Роды в присутствии бригады - 1 (отделение Балаклейское).

Смертельных случаев - 144, из них до прибытия бригады Е (Ш) МД - 124, присутствия бригады - 20. Успешная реанимация - 1 (отделение №4).

По информации врачей, в 20:30 на спецлинию поступил сигнал о том, что 89-летней пациентке стало плохо. Прибыв на вызов, медики диагностировали у больной клиническую смерть. У женщины была двухсторонняя госпитальная пневмония. Сотрудники 1001 бригады скорой помощи реанимировали пенсионерку, восстановив сердечную деятельность, после чего отвезли в больницу.

В 21:47 в Центр поступил еще один тревожный сигнал о критическом состоянии 74-летнего мужчины. Приехав по адресу, медики диагностировали клиническую смерть мужчины. Больной страдал от ишемической болезнью сердца. Благодаря слаженным действиям врачей 301-й бригады работу сердца пациента удалось восстановить. Мужчину доставили в медучреждение.