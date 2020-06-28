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28.06.2020  12:11   

28 июня в Харьковской области коронавирус убил еще трех человек

От COVID-19 в регионе умерли уже 79 человек.


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Как передает  Харьковский лабораторный центр , за прошедшие сутки было зарегистрировано 51 случай подозрения на коронавирус.

По данным центра, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Всего в Харьковской области от коронавируса умерли 79 смертей. 232 случая остаются под подозрением. Еще 1018 случаев подозрения опровергнут.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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