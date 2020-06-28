28 июня в Харьковской области коронавирус убил еще трех человек

От COVID-19 в регионе умерли уже 79 человек.
Как передает Харьковский лабораторный центр , за прошедшие сутки было зарегистрировано 51 случай подозрения на коронавирус.
По данным центра, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Всего в Харьковской области от коронавируса умерли 79 смертей. 232 случая остаются под подозрением. Еще 1018 случаев подозрения опровергнут.
И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Единственное, чего следует опасаться, – проявить чрезмерную черствость.
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