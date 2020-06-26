Главная Новости Медицина Харьковские медики впервые , с начала карантина, отключили больного от ИВЛ по причине улучшения состояния
26.06.2020  14:14   

Харьковские медики впервые , с начала карантина, отключили больного от ИВЛ по причине улучшения состояния

Из реанимации в палату перевели 23-летнего пациента «инфекционки»


Фото: Владимир Корсунов/Facebook

Состояние молодого человека врачи все еще оценивают как тяжелое.

23-летнего пациента с коронавирусом Харьковской областной клинической инфекционной больницы перевели в инфекционное отделение. В реанимации он провел неделю. Об этом сообщил анестезиолог "инфекционки" Владимир Корсунов.

"Он еще в тяжелом состоянии, болеет, находится на пути к выздоровлению и не нуждается в поддержке его жизненных функций. Поступил дней 10 или 12 назад. Два дня назад сняли с аппарата, вчера перевели в отделение. Он не нуждается даже в кислороде", - сказал Корсунов.

23-летний парень стал первым пациентом, которого перевели в инфекционное отделение после пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких. Он попал в реанимацию без патологии. 

"Парень 23-х лет без сопутствующей патологии поступил в реанимацию из приемного отделения с тяжелой дыхательной недостаточностью, которая быстро прогрессировала и уже за сутки, несмотря на неинвазивную вентиляцию, его пришлось интубировать и начать инвазивную ИВЛ. Получили положительный ПЦР на COVID-19", - отметил Корсунов. 

Источник:   КТ
 Тэги:  лечение, харьков, пациент, коронавирус
 
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