Лето в Харькове: назвали список мест, не рекомендованных для купания

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра провели контроль воды в водоемах Харькова и региона.
По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.
На данный момент по результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пределах зоны купания Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в г. Харькове установлено, что в воде водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено соответственно 6200 и 13000 при норме не более 5000 на литр).
В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.
Перечень мест массового отдыха на водных объектах, находящихся под мониторинговым контролем Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» размещен здесь:
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажность:
давление:
ветер: