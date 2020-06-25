25.06.2020 14:33

Лето в Харькове: назвали список мест, не рекомендованных для купания

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра провели контроль воды в водоемах Харькова и региона.



// РЕДПОСТ

По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.



На данный момент по результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пределах зоны купания Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в г. Харькове установлено, что в воде водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено соответственно 6200 и 13000 при норме не более 5000 на литр).



В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.







Перечень мест массового отдыха на водных объектах, находящихся под мониторинговым контролем Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» размещен здесь:



