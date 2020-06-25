Больше тысячи заболевших коронавирусом выздоровели: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 25 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3107 подозрений на COVID-19, в том числе 65 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 25 июня в области лабораторно подтверждено 1946 (+54 за сутки) случая COVID-19.
В том числе 71 человек скончались, 1007 (+57) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1310 (+45) человек.
При этом 226 случаев остается под подозрением (в Харькове – 198), 935 опровергнуто.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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