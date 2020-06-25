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25.06.2020  10:39   

Больше тысячи заболевших коронавирусом выздоровели: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 25 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3107 подозрений на COVID-19, в том числе 65 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 25 июня в области лабораторно подтверждено 1946 (+54 за сутки) случая COVID-19.

В том числе 71 человек скончались, 1007 (+57) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1310 (+45) человек.

При этом 226 случаев остается под подозрением (в Харькове – 198), 935 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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