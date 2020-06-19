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19.06.2020  10:26   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 19 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2792 подозрений на COVID-19, в том числе 51 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 19 июня в области лабораторно подтверждено 1744 (+37 за сутки) случая COVID-19.

В том числе 66 человек скончались, 812 (+36) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1136 (+34) человек.

При этом 234 случая остаются под подозрением (в Харькове – 207), 814 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, харьков, статистика, больница, карантин, заболели
 
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