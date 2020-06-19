Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 19 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2792 подозрений на COVID-19, в том числе 51 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 19 июня в области лабораторно подтверждено 1744 (+37 за сутки) случая COVID-19.
В том числе 66 человек скончались, 812 (+36) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1136 (+34) человек.
При этом 234 случая остаются под подозрением (в Харькове – 207), 814 опровергнуто.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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