18.06.2020 16:36

Коронавирус: среди умерших – 91-летняя харьковчанка

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19, из них 38 – жители Харькова.



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Также новые случаи зарегистрированы в Харьковском, Золочевском, Балаклейском, Чугуевском, Шевченковском, Нововодолажском и Дергачевском районах, сообщили в ХОГА.

К сожалению, за последние сутки имеем 4 летальных исхода: умерли 91-летняя и 63-летняя харьковчанки, 60-летний харьковчанин, 64-летний житель города Люботин.



Госпитализированы с COVID-19 294 человека (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 561 - на самоизоляции.



С подозрением на COVID-19 госпитализированы 193 человека, 47 - на самоизоляции.



За весь период регистрации в области зафиксировано 2741 случай подозрения на COVID-19 (+69 за последние сутки), из них:

▪️ 1707 случаев подтверждено;

▪️ 794 подозрения опровергнут;

▪️ 786 людей выздоровели;

▪️ 66 человек умерли.