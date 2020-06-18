Коронавирус: среди умерших – 91-летняя харьковчанка

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19, из них 38 – жители Харькова.
Также новые случаи зарегистрированы в Харьковском, Золочевском, Балаклейском, Чугуевском, Шевченковском, Нововодолажском и Дергачевском районах, сообщили в ХОГА.
К сожалению, за последние сутки имеем 4 летальных исхода: умерли 91-летняя и 63-летняя харьковчанки, 60-летний харьковчанин, 64-летний житель города Люботин.
Госпитализированы с COVID-19 294 человека (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 561 - на самоизоляции.
С подозрением на COVID-19 госпитализированы 193 человека, 47 - на самоизоляции.
За весь период регистрации в области зафиксировано 2741 случай подозрения на COVID-19 (+69 за последние сутки), из них:
▪️ 1707 случаев подтверждено;
▪️ 794 подозрения опровергнут;
▪️ 786 людей выздоровели;
▪️ 66 человек умерли.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
влажность:
давление:
ветер: