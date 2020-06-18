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18.06.2020  16:36   

Коронавирус: среди умерших – 91-летняя харьковчанка

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19, из них 38 – жители Харькова.


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Также новые случаи зарегистрированы в Харьковском, Золочевском, Балаклейском, Чугуевском, Шевченковском, Нововодолажском и Дергачевском районах, сообщили в ХОГА.

К сожалению, за последние сутки имеем 4 летальных исхода: умерли 91-летняя и 63-летняя харьковчанки, 60-летний харьковчанин, 64-летний житель города Люботин.

Госпитализированы с COVID-19 294 человека (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 561 - на самоизоляции.

С подозрением на COVID-19 госпитализированы 193 человека, 47 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2741 случай подозрения на COVID-19 (+69 за последние сутки), из них:
▪️ 1707 случаев подтверждено;
▪️ 794 подозрения опровергнут;
▪️ 786 людей выздоровели;
▪️ 66 человек умерли.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, лабцентр, заразились
 
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