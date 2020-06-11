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11.06.2020  10:09   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 11 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2251 подозрений на COVID-19, в том числе 55 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 11 июня в области лабораторно подтвержден 1374 (+36 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 545 (+1 за сутки) человека скончались, 657 (+31) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 855 (+18) человек.

При этом 215 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 183), 662 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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