Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 11 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2251 подозрений на COVID-19, в том числе 55 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 11 июня в области лабораторно подтвержден 1374 (+36 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 545 (+1 за сутки) человека скончались, 657 (+31) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 855 (+18) человек.
При этом 215 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 183), 662 опровергнуто.
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В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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