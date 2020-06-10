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10.06.2020  14:02   

В каких водоемах Харьковщины можно купаться, выясняли эксперты

В области проверили качество воды в водоемах.


// РЕДПОСТ

Мониторинговые исследования качества воды в местах массового отдыха населения провел Харьковский областной лабораторный центр МОЗ.

В мае-июне лабораторным контролем охвачено 23 пляжа на территории Харькова и области.

По микробиологическим показателям исследовано 106 проб воды, превышения показателей эпидемической безопасности не выявлено.

Исследовано 106 проб воды по санитарно-химическим показателям, не соответствовали нормативным требованиям 5 проб (4,7%).

Установлено превышение содержания сухого остатка в воде озера Ивашиновка, г. Барвенково, что не является основанием для ограничения использования водоема для купания.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, водоем, холц, харьков, качество
 
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