В каких водоемах Харьковщины можно купаться, выясняли эксперты

В области проверили качество воды в водоемах.
Мониторинговые исследования качества воды в местах массового отдыха населения провел Харьковский областной лабораторный центр МОЗ.
В мае-июне лабораторным контролем охвачено 23 пляжа на территории Харькова и области.
По микробиологическим показателям исследовано 106 проб воды, превышения показателей эпидемической безопасности не выявлено.
Исследовано 106 проб воды по санитарно-химическим показателям, не соответствовали нормативным требованиям 5 проб (4,7%).
Установлено превышение содержания сухого остатка в воде озера Ивашиновка, г. Барвенково, что не является основанием для ограничения использования водоема для купания.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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