10.06.2020 14:02

В каких водоемах Харьковщины можно купаться, выясняли эксперты

В области проверили качество воды в водоемах.



// РЕДПОСТ

Мониторинговые исследования качества воды в местах массового отдыха населения провел Харьковский областной лабораторный центр МОЗ.



В мае-июне лабораторным контролем охвачено 23 пляжа на территории Харькова и области.

По микробиологическим показателям исследовано 106 проб воды, превышения показателей эпидемической безопасности не выявлено.



Исследовано 106 проб воды по санитарно-химическим показателям, не соответствовали нормативным требованиям 5 проб (4,7%).

Установлено превышение содержания сухого остатка в воде озера Ивашиновка, г. Барвенково, что не является основанием для ограничения использования водоема для купания.