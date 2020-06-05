Карантин могут усилить, если ситуация с COVID-19 ухудшится - МОЗ

Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возросла и достигла антирекорда.
В Минздраве фиксируют негативную динамику распространения инфекции с начала этой недели, количество новых случаев с каждым днем увеличивается и вот - очередной антирекорд. Специалисты связывают это с тем, что украинцы пренебрегают противоэпидемическими мероприятиями. А между тем, несмотря на смягчения карантина, COVID-19 не исчез, а поэтому сохраняется необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Если ситуация будет ухудшаться и дальше, то в Минздраве не исключают, что будут рекомендовать усиливать карантин.
«Смягчение карантина в то же самое время четко регламентирует наши эпидемические мероприятия, которые мы рекомендуем для всех украинцев - это пользования средствами индивидуальной защиты. И для того, чтобы снижать риски инфицирования, их надо соблюдать. В противном случае мы можем наблюдать увеличение количества заболевших и, как следствие, тогда МЗ будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер», – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Сейчас увеличение количества новых случаев заболевания в Минздраве еще связывают с увеличением количества тестов на COVID-19. Потребность в проведении исследований, говорят, большая и при лаборатории даже не успевают своевременно справиться с нагрузкой, от чего пациенты иногда чуть ли не неделю ожидают результатов.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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