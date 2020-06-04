04.06.2020 10:58

От коронавируса умерли еще два человека: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1933 подозрений на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 4 июня в области лабораторно подтвержден 1165 (+34 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 50 (+2 за сутки) человек скончались, 535 (+27 за сутки) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 704 (+29 за сутки) человек.



При этом 220 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 177), 548 опровергнуто.