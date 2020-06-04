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04.06.2020  10:58   

От коронавируса умерли еще два человека: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1933 подозрений на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 4 июня в области лабораторно подтвержден 1165 (+34 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 50 (+2 за сутки) человек скончались, 535 (+27 за сутки) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 704 (+29 за сутки) человек.

При этом 220 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 177), 548 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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