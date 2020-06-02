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02.06.2020  15:32   

В программу «Доступные лекарства» добавили новые медикаменты

Теперь реестр содержит 246 позиций лекарственных средств. В частности, в него вошли 7 новых.


// ХОГА
«1 июня обнародован приказ МЗ №1284, которым утвержден Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по состоянию на 28 мая 2019 г. Из 246 лекарственных средств, которые входят в программу «Доступные лекарства», 77 можно получить бесплатно. Это на 4 больше, чем было в предыдущем реестре. Также в новый реестр включены 7 новых лекарственных средств», - сообщают на Правительственном портале.

Из 246 лекарственных средств 187 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 – диабета II типа, 15 – бронхиальной астмы и одно лекарственное средство - для лечения ревматических болезней.

Наибольшее количество лекарственных средств - с международными непатентованными названиями амлодипин (33) и метформин (33).

Справка. Программа «Доступные лекарства» работает с 1 апреля 2017 года, благодаря ей пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, бронхиальную астму, могут получить нужные им лекарства по рецепту своего врача первички в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой.

С 1 апреля 2019 года программа реимбурсации перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и стала работать по новым правилам - отпуск лекарственных средств проходит только по электронным рецептам. Это позволяет человеку получить нужные ему лекарства в любой аптеке, участвующей в программе, независимо от места выписки рецепта.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  доступные лекарства
 
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