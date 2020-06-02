В программу «Доступные лекарства» добавили новые медикаменты

Теперь реестр содержит 246 позиций лекарственных средств. В частности, в него вошли 7 новых.
Из 246 лекарственных средств 187 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 – диабета II типа, 15 – бронхиальной астмы и одно лекарственное средство - для лечения ревматических болезней.
Наибольшее количество лекарственных средств - с международными непатентованными названиями амлодипин (33) и метформин (33).
Справка. Программа «Доступные лекарства» работает с 1 апреля 2017 года, благодаря ей пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, бронхиальную астму, могут получить нужные им лекарства по рецепту своего врача первички в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой.
С 1 апреля 2019 года программа реимбурсации перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и стала работать по новым правилам - отпуск лекарственных средств проходит только по электронным рецептам. Это позволяет человеку получить нужные ему лекарства в любой аптеке, участвующей в программе, независимо от места выписки рецепта.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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