01.06.2020 10:16

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1823 подозрений на COVID-19, в том числе 24 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 1 июня в области лабораторно подтвержден 1083 (+16 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 47 человек скончались, 501 (+5 за сутки ) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 644 (+11 за сутки) человек.



При этом на утро воскресенья 243 случая остаются под подозрением (в Харькове – 187), 497 опровергнуто.