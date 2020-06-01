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01.06.2020  10:16   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1823 подозрений на COVID-19, в том числе 24 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 1 июня в области лабораторно подтвержден 1083 (+16 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 47 человек скончались, 501 (+5 за сутки ) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 644 (+11 за сутки) человек.

При этом на утро воскресенья 243 случая остаются под подозрением (в Харькове – 187), 497 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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