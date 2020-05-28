28.05.2020 10:15

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1656 подозрения на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 28 мая в области лабораторно подтвержден 983 (+22 за сутки) случай COVID-19. В том числе 42 (+1 за сутки) человека скончались, 348 выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 588 (+15) человек.



При этом 254 случая остаются под подозрением (в Харькове – 202), 419 опровергнуто.







