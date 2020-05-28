Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1656 подозрения на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 28 мая в области лабораторно подтвержден 983 (+22 за сутки) случай COVID-19. В том числе 42 (+1 за сутки) человека скончались, 348 выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 588 (+15) человек.
При этом 254 случая остаются под подозрением (в Харькове – 202), 419 опровергнуто.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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