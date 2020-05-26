26.05.2020 08:50

Максим Степанов: 20% медиков заболели COVID-19 из-за неготовности медицинской системы страны к эпидемии

Высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников, в том числе и в Харькове, связан с тем, что медицинская система Украины была не готова к эпидемии.



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Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я хотел бы сказать слова большой благодарности нашим медикам, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4 111 медиков - больные коронавирусной болезнью. Это случилось из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной - определялось уже в разгаре эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее и свои шаги выстраивали уже на основе сделанных выводов ", - отметил министр.

Он также отметил, что кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, необходимо также обеспечить 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекционных болезней.

"Мы сейчас просчитываем то количество денег, которое для этого необходимо. И все это запас должен быть сразу и непосредственно в больницах ", - подчеркнул Максим Степанов.