По пути в больницу остановилось сердце: медики спасли жизнь 54-летнего харьковчанина

Пациента доставили в городскую клиническую больницу №8.
В Харькове медики скорой помощи спасли жизнь 54-летнего мужчины. Об этом сообщили в “Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”.
По информации ведомства, на номер “103” поступил сигнал о том, что жителю Харькова стало плохо. Прибыв на место, врачи диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда и приняли решение о его госпитализации.
По пути у мужчины произошла остановка сердца, однако врачам удалось реанимировать 54-летнего харьковчанина и доставить в городскую клиническую больницу №8.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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