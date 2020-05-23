Главная Новости Медицина По пути в больницу остановилось сердце: медики спасли жизнь 54-летнего харьковчанина
23.05.2020  15:51   

По пути в больницу остановилось сердце: медики спасли жизнь 54-летнего харьковчанина

Пациента доставили в городскую клиническую больницу №8.


Фото: спасатели “Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”

В  Харькове медики скорой помощи спасли жизнь 54-летнего мужчины. Об этом сообщили в “Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”.

По информации ведомства, на номер “103” поступил сигнал о том, что жителю Харькова стало плохо. Прибыв на место, врачи диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда и приняли решение о его госпитализации. 

По пути у мужчины произошла остановка сердца, однако врачам удалось реанимировать 54-летнего харьковчанина и доставить в городскую клиническую больницу №8. 

Источник:   newsroom
 Тэги:  скорая, харьков, сердце, остановка, реанимация
 
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