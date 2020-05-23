На Харьковщине сразу три новые жертвы коронавируса

Количество подтвержденных случаев увеличилось до 892 человек.
Как сообщает Центр общественного здоровья, за сутки в Харьковской области зафиксировали скачек заболеваемости коронавирусной инфекцией, подтвердив диагноз COVID-19 у 26 человек. Еще трое людей скончались.
Так, по состоянию на 23 мая, в Харьковской области зафиксировано уже 892 случая инфекции.
36 человек скончались.
208 человек выздоровели.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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