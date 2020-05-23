23.05.2020 10:50

На Харьковщине сразу три новые жертвы коронавируса

Количество подтвержденных случаев увеличилось до 892 человек.



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Как сообщает Центр общественного здоровья, за сутки в Харьковской области зафиксировали скачек заболеваемости коронавирусной инфекцией, подтвердив диагноз COVID-19 у 26 человек. Еще трое людей скончались.

Так, по состоянию на 23 мая, в Харьковской области зафиксировано уже 892 случая инфекции.

36 человек скончались.

208 человек выздоровели.