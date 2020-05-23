Главная Новости Медицина На Харьковщине сразу три новые жертвы коронавируса
23.05.2020  10:50   

На Харьковщине сразу три новые жертвы коронавируса

Количество подтвержденных случаев увеличилось до 892 человек.


://facebook.com

Как сообщает Центр общественного здоровья, за сутки в Харьковской области зафиксировали скачек заболеваемости коронавирусной инфекцией, подтвердив диагноз COVID-19 у 26 человек. Еще трое людей скончались.

Так, по состоянию на 23 мая, в Харьковской области зафиксировано уже 892 случая инфекции.

36 человек скончались.

208 человек выздоровели.

Источник:   СНБО
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Дороги и транспорт Міський транспорт з наступного тижня працюватиме в штатному режимі 22.05 Дороги и транспорт Геннадий Кернес: Харьковский метрополитен начинает свою работу в понедельник (ВИДЕО) 22.05 Медицина От коронавируса за минувшие сутки скончался 67-летний харьковчанин.
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 