22.05.2020 13:02

Большая часть выздоровевших в регионе медиков - харьковчане

Выздоровевшие медики составляют треть от общего числа заболевших медработников, насчитывающего на 22 мая почти 200 человек.



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Председатель ОГА добавил, что среди общего количества людей, которые выздоровели, - 63 медика (31,2% от числа всех заболевших в области медиков).

В учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Харьковского городского совета, выздоровели 33 медика.

В учреждениях здравоохранения областного подчинения выздоровели 30 медиков,

Медики выздоровели в следующих больницах:

- КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" (1),

- КНП ХОР "Областной туберкулезный санаторий" Владимирский "(1),

- КНП ХОР "Областная психиатрическая больница №1" (5).

В учреждениях здравоохранения районного подчинения медики выздоровели в:

- КНП "Змиевская центральная районная больница" (9),

- КНП "Валковская центральная районная больница" (6),

- КНП "Дергачевская центральная районная больница" (5),

- КНП Изюмского городского совета "Центральная районная больница Песчанской Богоматери" (2),

- КНП "Балаклейская центральная районная больница" (1).

Всего выздоровели 265 жителей Харьковщины.