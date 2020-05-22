Большая часть выздоровевших в регионе медиков - харьковчане

Выздоровевшие медики составляют треть от общего числа заболевших медработников, насчитывающего на 22 мая почти 200 человек.
Председатель ОГА добавил, что среди общего количества людей, которые выздоровели, - 63 медика (31,2% от числа всех заболевших в области медиков).
В учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Харьковского городского совета, выздоровели 33 медика.
В учреждениях здравоохранения областного подчинения выздоровели 30 медиков,
Медики выздоровели в следующих больницах:
- КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" (1),
- КНП ХОР "Областной туберкулезный санаторий" Владимирский "(1),
- КНП ХОР "Областная психиатрическая больница №1" (5).
В учреждениях здравоохранения районного подчинения медики выздоровели в:
- КНП "Змиевская центральная районная больница" (9),
- КНП "Валковская центральная районная больница" (6),
- КНП "Дергачевская центральная районная больница" (5),
- КНП Изюмского городского совета "Центральная районная больница Песчанской Богоматери" (2),
- КНП "Балаклейская центральная районная больница" (1).
Всего выздоровели 265 жителей Харьковщины.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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