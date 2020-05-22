У Харкові - 514 хворих на коронавірус

Станом на 22 травня у Харкові зафіксовано 514 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 430 підозр на COVID-19, з яких 866 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 196 осіб, з них 159 - жителі Харкова. Також за цей час 265 пацієнтів одужали, 33 - померли.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6 585 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1 434 дитини та 3 907 медиків. За добу зафіксовано 442 нові випадки.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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