22.05.2020 12:02

У Харкові - 514 хворих на коронавірус

Станом на 22 травня у Харкові зафіксовано 514 випадків захворювання на коронавірус.



У Харкові - 514 хворих на коронавірус



Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.



Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 430 підозр на COVID-19, з яких 866 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 196 осіб, з них 159 - жителі Харкова. Також за цей час 265 пацієнтів одужали, 33 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6 585 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1 434 дитини та 3 907 медиків. За добу зафіксовано 442 нові випадки.