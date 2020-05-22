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22.05.2020  12:02   

У Харкові - 514 хворих на коронавірус

Станом на 22 травня у Харкові зафіксовано 514 випадків захворювання на коронавірус.


У Харкові - 514 хворих на коронавірус

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 430 підозр на COVID-19, з яких 866 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 196 осіб, з них  159 - жителі Харкова. Також за цей час 265 пацієнтів одужали, 33 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6 585 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1 434 дитини та 3 907 медиків. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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