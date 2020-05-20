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20.05.2020  12:02   

У Харкові - 496 хворих на коронавірус

Станом на 20 травня в Харкові зафіксовано 496 випадків захворювання на коронавірус.


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Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 тис. 364 підозри на COVID-19, з яких 836 випадків підтверджено. Під підозрою залишається 181 людина, з них 142 - жителі Харкова. Також за цей час 224 пацієнти одужали, 32 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 травня в Україні - 19 тис. 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5 тис. 955 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1 тис. 376 дітей та 3 тис. 757 медиків. За добу зафіксовано 354 нові випадки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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