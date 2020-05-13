13.05.2020 15:54

До харківських лікарень надійде нове обладнання і засоби захисту

Лікарські та дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, а також медичне обладнання буде закуплено для лікувальних установ Харкова.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 13 травня, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, придбання медикаментів та обладнання проводиться за рахунок невикористаних коштів резервного фонду міського бюджету на суму 26,2 млн грн. Ці кошти некомерційні підприємства охорони здоров'я використовують в повному обсязі після фактичної поставки товару. У лікарні повинні надійти лікарські засоби на суму 10,6 млн грн, 13 апаратів штучної вентиляції легенів на 11,5 млн грн (очікуються в кінці травня), а також санітарні автомобілі на суму 3,7 млн ​​грн (на етапі проведення торгів). Також для лікарень закуплять дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту - костюми і респіратори.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що вже 3 березня був сформований запит потреб для лікарень. Станом на 7 травня комунальними підприємствами охорони здоров'я, згідно з укладеними договорами та за фактом поставки, вже використані кошти резервного фонду на загальну суму 50 млн грн. З них 12,5 млн грн було направлено на придбання п'яти апаратів штучної вентиляції легенів з оксигенацією високого потоку (чотири апарати отримала Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги імені проф. Мещанінова, один апарат - Міський перинатальний центр). На суму 1,2 млн грн було придбано апарат ШВЛ для новонароджених у пологовий будинок №3, 3,6 млн грн витрачено на лікарські засоби, препарати антибактеріальної та інфузійної терапії; лікарня швидкої допомоги і дитяча поліклініка №14 отримали жарознижуючі засоби. Ще 2,5 млн грн було направлено на закупівлю дезінфекуючих засобів, 30,2 млн грн - на придбання індивідуальних засобів захисту (костюми, окуляри, респіратори, маски, рукавички) для медпрацівників.