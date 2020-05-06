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06.05.2020  10:25   

Вода из харьковских источников не прошла проверку по нитратам и бактериям: список адресов

В Харькове исследовано 12 проб воды из каптажей природных источников.


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Не все образцы по санитарно-химическим показателям отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», отметили в Харькоувком областном центре лабораторных исследований.

В течение I квартала 2020 года в воде из 4-х источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям.
Это источники:
«Петренки-1»;
«Петренки-3»;
по ул. Полтавский шлях, 198;
по ул. Бучмы (правая сторона) .

Вода из каптажей 2-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены превышения предельно допустимой концентрации нитратов и других показателей.
Это источники:
в парке «Юность»;
на ул. Минераловодской, 1.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  источник, вода, харьков
 
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