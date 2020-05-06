Вода из харьковских источников не прошла проверку по нитратам и бактериям: список адресов

В Харькове исследовано 12 проб воды из каптажей природных источников.
Не все образцы по санитарно-химическим показателям отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», отметили в Харькоувком областном центре лабораторных исследований.
В течение I квартала 2020 года в воде из 4-х источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям.
Это источники:
«Петренки-1»;
«Петренки-3»;
по ул. Полтавский шлях, 198;
по ул. Бучмы (правая сторона) .
Вода из каптажей 2-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены превышения предельно допустимой концентрации нитратов и других показателей.
Это источники:
в парке «Юность»;
на ул. Минераловодской, 1.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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