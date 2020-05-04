04.05.2020 16:22

Максим Степанов: Смягчение будут внедряться на условиях адаптивного карантина.

Министр здравоохранения - о продленном карантине.



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Как сообщает Харьковский Облабцентр, Кабинет Министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но уже 11 мая будет отменена часть ограничительных мер. В каждом регионе пройдут различные послабления, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Правительства четвертого мая.

«Смягчение, которые мы закладываем по 11 мая, будут внедряться на условиях адаптивного карантина. У нас есть области, в которых достаточно высокий уровень заболеваемости на коронавирус. Поэтому мы не можем позволить себе ослабить карантин везде одинаково», — отметил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Следовательно, среди запланированных послаблений являются следующие: открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов. Также Правительство рассматривает возможность разрешить работу заведений общественного питания на вынос, оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме зон развлечений и фудкортів в ТРЦ); работу учреждений бытового обслуживания, музеев, бібіліотек, а также тренировки спортивных команд на закрытых базах и тому подобное.

По словам главы МИНЗДРАВА, ведомство постоянно будет держать ситуацию под контролем и в случае ее ухудшения будет инициировать возвращение ограничений.

«При этом, все анонсированные послабления будут происходить при условии соблюдения строгих противоэпидемических и санитарных критериев. Никто не будет рисковать здоровьем и жизнью украинцев», — подчеркнул Максим Степанов.

Финальный текст постановления будет дорабатываться Министерством здравоохранения совместно с другими ведомствами в течение нескольких дней.