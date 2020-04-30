30.04.2020 16:41

Харків'янам рекомендують не випускати кішок на вулицю на час карантину

Для уникнення зараження різними інфекціями в КП «Центр поводження з тваринами» просять харків'ян не випускати домашніх котів на вулицю.



//city.kharkov.ua

На підприємстві повідомили, що в центр все частіше стали надходити дзвінки від городян, які хочуть здати своїх котів у притулок через страх заразитися коронавірусом від домашньої тварини.

«За даними ВООЗ, лабораторного підтвердження передачі COVID-19 від кішки людині поки не виявлено. Тому ні в якому разі не варто піддаватися паніці і позбавлятися від домашніх вихованців. Кішки хворіють своїм специфічним коронавірусом, який не є небезпечним для людини», - підкреслили в центрі.

Проте аби уникнути інфікування тварин ветеринари центру рекомендують

тримати їх вдома.

У притулку нагадали, що стерилізація захистить кішок не тільки від небажаного потомства та інфекційних захворювань, але і допоможе легше перенести відсутність прогулянок на вулиці. Пільгова стерилізація у ветеринарній клініці «Соціальний ВЕТцентр» коштує 340 грн. Щоб скористатися послугою, власнику необхідно пред'явити пенсійне посвідчення.