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29.04.2020  10:06   

Карта распространения COVID-19 в Харькове и области

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 483 подозрения COVID-19, в том числе 38 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 237 случаев COVID-19 (+16 за сутки). В том числе четыре человека скончались, 19 (+2 за прошедшие сутки) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 119 человек (+12 за сутки).

При этом 128 случаев остаются под подозрением ( в Харькове – 91), 118 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, статистика, харьков, карантин, лабцентр
 
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