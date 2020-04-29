29.04.2020 10:06

Карта распространения COVID-19 в Харькове и области

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 483 подозрения COVID-19, в том числе 38 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 237 случаев COVID-19 (+16 за сутки). В том числе четыре человека скончались, 19 (+2 за прошедшие сутки) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 119 человек (+12 за сутки).



При этом 128 случаев остаются под подозрением ( в Харькове – 91), 118 опровергнуто.