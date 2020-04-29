Карта распространения COVID-19 в Харькове и области

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 483 подозрения COVID-19, в том числе 38 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 237 случаев COVID-19 (+16 за сутки). В том числе четыре человека скончались, 19 (+2 за прошедшие сутки) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 119 человек (+12 за сутки).
При этом 128 случаев остаются под подозрением ( в Харькове – 91), 118 опровергнуто.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
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