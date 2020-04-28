В Харькове и области выявлен 221 заболевший коронавирусом

За сутки на Харьковщине получено 25 положительных результатов COVID-19.
По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 406 случаев;
Волынская область – 260 случаев;
Днепропетровская область – 318 случаев;
Донецкая область – 52 случая;
Житомирская область – 354 случая;
Закарпатская область – 387 случаев;
Запорожская область – 208 случаев;
Ивано-Франковская область – 783 случая;
Кировоградская область – 356 случаев;
м. Киев – 1298 случаев;
Киевская область – 604 случая;
Львовская область – 371 случай;
Луганская область – 32 случая;
Николаевская область – 116 случаев;
Одесская область – 248 случаев;
Полтавская область – 180 случаев;
Ровенская область – 553 случая;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 664 случая;
Харьковская область – 221 случай;
Херсонская область – 88 случаев;
Хмельницкая область – 72 случая;
Черновицкая область – 1429 случаев;
Черкасская область – 276 случаев;
Черниговская область – 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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