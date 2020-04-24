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24.04.2020  16:04   

ВОЗ раскритиковала Минздрав из-за препаратов, утвержденных в Украине для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения направила главе Минздрава Украины Максиму Степанову письмо с предостережением по поводу использования для лечения Covid-19 некоторых препаратов, в том числе "Плаквенила", утвержденного ведомством в протоколе лечения коронавируса от 2 апреля.


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Об этом со ссылкой на письмо ВОЗ пишет "Украинская правда".

Так, речь идет приказе Минздрав №762, утверждающем единый протокол лечения Covid-19. В документе содержатся рекомендации об использовании препаратов, эффективность которых против коронавируса не доказана. Некоторые из них имеют серьезные побочные эффекты.

Уже 7 апреля ВОЗ направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.

"ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против Covid-19 должно быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований. Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин ("Плаквенил" - Ред.), рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований. Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования ", - говорится в письме. 

Также в ВОЗ заявили, что в случае невозможности проведения рандомизированных клинических исследований лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан организацией специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.

Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:

  • против болезни нет доказанных препаратов;
  • невозможно немедленно инициировать клинические исследования;
  • есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы;
  • соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике, одобрили использование этих препаратов.
  • есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;
  • пациент предоставил информированное согласие на лечение;
  • такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.

Что касается препаратов-ингибиторов, в число которіх входит и "Плаквенил" (гидроксихлорихин), ВОЗ 25 марта решила "сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях".

Источник:   Украинская Правда
 Тэги:  лекарства, коронавирус, карантин, лечение, программа
 
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