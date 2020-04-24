ВОЗ раскритиковала Минздрав из-за препаратов, утвержденных в Украине для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения направила главе Минздрава Украины Максиму Степанову письмо с предостережением по поводу использования для лечения Covid-19 некоторых препаратов, в том числе "Плаквенила", утвержденного ведомством в протоколе лечения коронавируса от 2 апреля.
Об этом со ссылкой на письмо ВОЗ пишет "Украинская правда".
Так, речь идет приказе Минздрав №762, утверждающем единый протокол лечения Covid-19. В документе содержатся рекомендации об использовании препаратов, эффективность которых против коронавируса не доказана. Некоторые из них имеют серьезные побочные эффекты.
Уже 7 апреля ВОЗ направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.
"ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против Covid-19 должно быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований. Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин ("Плаквенил" - Ред.), рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований. Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования ", - говорится в письме.
Также в ВОЗ заявили, что в случае невозможности проведения рандомизированных клинических исследований лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан организацией специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.
Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:
Что касается препаратов-ингибиторов, в число которіх входит и "Плаквенил" (гидроксихлорихин), ВОЗ 25 марта решила "сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях".
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