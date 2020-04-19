Лечение от COVID-19 и подключения к аппарату ИВЛ осуществляются бесплатно - Минздрав

Об этом во время субботнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"На сегодня у нас в 243 больницах, определенных на борьбу с коронавирусной болезнью, находится 2071 аппарат ИВЛ. Из них задействовано 175 - чуть более 8%. Все лечение, которое проходит в стационарных условиях больных COVID-19, осуществляется бесплатно - за счет государства. В том числе подключение к аппарату ИВЛ", - сказал Степанов.
По его словам, в то же время, решение о подключении пациента к аппарату ИВЛ принимает исключительно врачом, исходя из состояния пациента.
Как сообщалось ранее в УНН, за сутки от COVID-19 в Украине выздоровели 72 человека.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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