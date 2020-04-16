В Харькове и области – 40 заболевших COVID-19

За сутки количество заболевших коронавирусом на Харьковщине увеличилось на 15 человек.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 279 случаев;
Волынская область - 109 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 116 случаев;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 401 случай;
Кировоградская область - 198 случаев;
м. Киев - 644 случая;
Киевская область - 234 случая;
Львовская область - 166 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 73 случая;
Полтавская область - 27 случаев;
Ровенская область - 204 случая;
Сумская область - 80 случаев;
Тернопольская область - 333 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 37 случаев;
Черновицкая область - 662 случая;
Черкасская область - 110 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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