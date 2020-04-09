Главная Новости Медицина Заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача выписали из больницы
09.04.2020  14:54   

Заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача выписали из больницы

Вместе с женой харьковский чиновник находится в самоизоляции Киевской области.


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На днях заместителя председателя облсовета Харьковщины Владимира Скоробагача, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, выписали. Вместе с женой он находится в самоизоляции на Киевщине.

"Чувствую себя хорошо, температуры не имею. Чтобы окончательно подтвердить выздоровление, надо дважды сдать два ПЦР-тесты через день. Сегодня сдал первый, жду результат", – сказал он сегодня в комментарии.

По его словам, его жена также в самоизоляции, чувствует себя хорошо.

"Если тест будет отрицательным, через день сдадим последний. Если положительный – через неделю еще один. Так быстро эта зараза из организма не выводится", – сказал Скоробагач.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, группа риска, скоробагач
 
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