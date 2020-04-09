Заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача выписали из больницы

Вместе с женой харьковский чиновник находится в самоизоляции Киевской области.
На днях заместителя председателя облсовета Харьковщины Владимира Скоробагача, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, выписали. Вместе с женой он находится в самоизоляции на Киевщине.
"Чувствую себя хорошо, температуры не имею. Чтобы окончательно подтвердить выздоровление, надо дважды сдать два ПЦР-тесты через день. Сегодня сдал первый, жду результат", – сказал он сегодня в комментарии.
По его словам, его жена также в самоизоляции, чувствует себя хорошо.
"Если тест будет отрицательным, через день сдадим последний. Если положительный – через неделю еще один. Так быстро эта зараза из организма не выводится", – сказал Скоробагач.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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