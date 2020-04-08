Третий тест – отрицательный: у бойца из военного госпиталя не подтвердилось подозрение на коронавирус

У военного, который 1 апреля доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с пневмонием, тесты не подтвердили COVID-19.
Об этом сообщил пресс-офицер Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.
«Подозрение на коронавирус у военнослужащего не подтвердилась и по результатам третьего теста. На данный момент он продолжает лечение. Состояние удовлетворительное», - заявил Саранцев.
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Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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