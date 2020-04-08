08.04.2020 09:11

Третий тест – отрицательный: у бойца из военного госпиталя не подтвердилось подозрение на коронавирус

У военного, который 1 апреля доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с пневмонием, тесты не подтвердили COVID-19.



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Об этом сообщил пресс-офицер Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.



«Подозрение на коронавирус у военнослужащего не подтвердилась и по результатам третьего теста. На данный момент он продолжает лечение. Состояние удовлетворительное», - заявил Саранцев.