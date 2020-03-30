Рада разрешила харьковчанам использовать незарегистрированные в Украине лекарства для профилактики и лечения коронавируса

Верховная Рада разрешила использование рекомендованных Европейским Союзом, США, Китаем не зарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
За принятие законопроекта №3268 за основу проголосовали 307 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 312, передают Українськi Новини.
Документ предусматривает возможность использования незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, Израиля для лечения коронавируса.
Отмечается, что такие лекарства могут быть применены при условии получения согласия пациента.
В то же время предлагается использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни или если такие лекарственные средства рекомендованы официальными органами вышеперечисленных стран.
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