27.03.2020 15:37

Створена всесвітня програма для боротьби з коронавірусом

Фонд Джека Ма та Фонд «Алібаба» ініціювали створення Всесвітньої програми «MediXchange» для боротьби з вірусом «COVID-19».



://city.kharkov.ua

Програма була створена для полегшення онлайн-комунікації, співробітництва крізь кордони та забезпечення лікарів первинної ланки необхідними каналами комунікації для обміну практичним досвідом у боротьбі з пандемією. Створена платформа пропонує консультації від провідних китайських лікарів першої ланки щодо попередження та лікування, підтримку медичним науково-дослідницьким інститутам за допомогою технічних можливостей штучного інтелекту, big data та обчислення за допомогою хмарових ресурсів.

Всесвітній портал «MediXchange» для боротьби з вірусом «COVID-19» складається з чотирьох центрів:



- Центр спільного використання ресурсів, який надає авторитетну інформацію щодо боротьби з епідемією;

- Міжнародний медичний експертний комунікаційний центр, призначений для медичних працівників для обміну досвідом у режимі реального часу щодо останніх методів, засобів попередження та контролю епідемії;

- Китайський консультативний центр «COVID-19», на базі якого можна проводити онлайн-консультації для громадян Китаю, які проживають за кордоном, з питань здоров'я (у форматі питання/відповідь) у режимі реального часу з китайськими фахівцями;

- Технологічний центр боротьби з «COVID-19», що презентує передові антиепідемічні технології.

У межах платформи надається переклад на 11 мов, у тому числі англійську, японську, іспанську, а також безкоштовний доступ до телеконференцій та прямих ефірів для обговорення складних сценаріїв. Медики з усього світу можуть спілкуватися з китайськими лікарями в форматі приватного обміну протиепідемічним досвідом або брати участь у прямій трансляції з представниками китайських лікарень і ставити їм питання. Лікарні різних країн можуть проводити відеоконференції, обмінюватися досвідом і консультуватися з колегами з Китаю в режимі віддаленого доступу.



Перелік лікарень Китаю та посилання на технічні засоби для комунікації з ними доступні на сайті: https://covid-19.alibabacloud.com/.