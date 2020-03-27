Главная Новости Медицина Створена всесвітня програма для боротьби з коронавірусом
27.03.2020  15:37   

Створена всесвітня програма для боротьби з коронавірусом

Фонд Джека Ма та Фонд «Алібаба» ініціювали створення Всесвітньої програми «MediXchange» для боротьби з вірусом «COVID-19».


://city.kharkov.ua

Програма була створена для полегшення онлайн-комунікації, співробітництва крізь кордони та забезпечення лікарів первинної ланки необхідними каналами комунікації для обміну практичним досвідом у боротьбі з пандемією. Створена платформа пропонує консультації від провідних китайських лікарів першої ланки щодо попередження та лікування, підтримку медичним науково-дослідницьким інститутам за допомогою технічних можливостей штучного інтелекту, big data та обчислення за допомогою хмарових ресурсів.

Всесвітній портал «MediXchange» для боротьби з вірусом «COVID-19» складається з чотирьох центрів:

- Центр спільного використання ресурсів, який надає авторитетну інформацію щодо боротьби з епідемією;
- Міжнародний медичний експертний комунікаційний центр, призначений для медичних працівників для обміну досвідом у режимі реального часу щодо останніх методів, засобів попередження та контролю епідемії;
- Китайський консультативний центр «COVID-19», на базі якого можна проводити онлайн-консультації для громадян Китаю, які проживають за кордоном, з питань здоров'я (у форматі питання/відповідь) у режимі реального часу з китайськими фахівцями;
- Технологічний центр боротьби з «COVID-19», що презентує передові антиепідемічні технології.

У межах платформи надається переклад на 11 мов, у тому числі англійську, японську, іспанську, а також безкоштовний доступ до телеконференцій та прямих ефірів для обговорення складних сценаріїв. Медики з усього світу можуть спілкуватися з китайськими лікарями в форматі приватного обміну протиепідемічним досвідом або брати участь у прямій трансляції з представниками китайських лікарень і ставити їм питання. Лікарні різних країн можуть проводити відеоконференції, обмінюватися досвідом і консультуватися з колегами з Китаю в режимі віддаленого доступу. 

Перелік лікарень Китаю та посилання на технічні засоби для комунікації з ними доступні на сайті: https://covid-19.alibabacloud.com/.

Источник:   ХГС
 Тэги:  карантин, харьков, больничный, оплата, коронавирус, самоизоляция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.03 Криминал и происшествия Карантин: силовики ужесточают контроль 27.03 Общество Карантин: у Харкові дозволено працювати деяким підприємствам і змінена допустима кількість пасажирів для транспорту 27.03 Медицина У Харкові немає хворих на коронавірус
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 