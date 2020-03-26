26.03.2020 14:01

Александр Ярославский и фонд основателя «Alibaba Group» Джека Ма закупили для Украины 100 000 ПЦР-тестов

Очередная партия наиточнейших ПЦР-тестов вскоре поступит в Украину и будет распределена по регионам страны.



// УкрИнформ

По словам Александра Ярославского «эти тесты – «золотой стандарт» качества, которые есть не у каждой страны».



Как утверждают специалисты, основное отличие теста полимеразно-цепной реакции от экспресс-теста состоит в высокой точности исследования, приближающейся к 100 процентам. Исследование при помощи ПЦР-теста позволяет обнаружить в биологическом материале как фрагменты вируса, даже если их количество небольшое, так и единичные копии вируса. На данное время – это самый современный способ обнаружения COVID-19.



Напомним, что 23 марта в Украину прибыли 50 000 ПЦР-тестов, закупленных Александром Ярославским и Джеком Ма, из которых 5 000 штук было передано в Харьков. Как утверждает Ярославский, этих тестов должно хватить на три месяца.



Ожидается, что новая партия прилетит в Украину до конца недели. Сам Александр Ярославский неоднократно заявлял, что будет помогать Украине и Харькову в борьбе с коронавирусом столько, сколько будет необходимо.