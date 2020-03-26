Александр Ярославский и фонд основателя «Alibaba Group» Джека Ма закупили для Украины 100 000 ПЦР-тестов

Очередная партия наиточнейших ПЦР-тестов вскоре поступит в Украину и будет распределена по регионам страны.
По словам Александра Ярославского «эти тесты – «золотой стандарт» качества, которые есть не у каждой страны».
Как утверждают специалисты, основное отличие теста полимеразно-цепной реакции от экспресс-теста состоит в высокой точности исследования, приближающейся к 100 процентам. Исследование при помощи ПЦР-теста позволяет обнаружить в биологическом материале как фрагменты вируса, даже если их количество небольшое, так и единичные копии вируса. На данное время – это самый современный способ обнаружения COVID-19.
Напомним, что 23 марта в Украину прибыли 50 000 ПЦР-тестов, закупленных Александром Ярославским и Джеком Ма, из которых 5 000 штук было передано в Харьков. Как утверждает Ярославский, этих тестов должно хватить на три месяца.
Ожидается, что новая партия прилетит в Украину до конца недели. Сам Александр Ярославский неоднократно заявлял, что будет помогать Украине и Харькову в борьбе с коронавирусом столько, сколько будет необходимо.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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