Главная Новости Медицина Александр Ярославский и фонд основателя «Alibaba Group» Джека Ма закупили для Украины 100 000 ПЦР-тестов
26.03.2020  14:01   

Александр Ярославский и фонд основателя «Alibaba Group» Джека Ма закупили для Украины 100 000 ПЦР-тестов

Очередная партия наиточнейших ПЦР-тестов вскоре поступит в Украину и будет распределена по регионам страны.


// УкрИнформ

По словам Александра Ярославского «эти тесты – «золотой стандарт» качества, которые есть не у каждой страны».

Как утверждают специалисты, основное отличие теста полимеразно-цепной реакции от экспресс-теста состоит в высокой точности исследования, приближающейся к 100 процентам. Исследование при помощи ПЦР-теста позволяет обнаружить в биологическом материале как фрагменты вируса, даже если их количество небольшое, так и единичные копии вируса. На данное время – это самый современный способ обнаружения COVID-19.

Напомним, что 23 марта в Украину прибыли 50 000 ПЦР-тестов, закупленных Александром Ярославским и Джеком Ма, из которых 5 000 штук было передано в Харьков. Как утверждает Ярославский, этих тестов должно хватить на три месяца.

Ожидается, что новая партия прилетит в Украину до конца недели. Сам Александр Ярославский неоднократно заявлял, что будет помогать Украине и Харькову в борьбе с коронавирусом столько, сколько будет необходимо.

Тэги:  коронавирус, прц-тесты, харьков, ярославский
 
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